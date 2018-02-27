У Східній Гуті через обстріли було порушено гуманітарну паузу

У сирійській Східної Гуті було порушено режим припинення вогню, передбачений резолюцією Ради безпеки ООН. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомляє DW.

За відомостями правозахисної організації Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), обстрілам з повітря піддалися Шіфуніех і Афтаріс - два населених пункти, розташовані в підконтрольному повстанцям регіоні.

Протягом ночі ситуація в регіоні булла відносно спокійною, повідомив Сирійський центр з моніторингу прав людини, зазначає ВВС. Та вже у перші дві години оголошеної Росією "гуманітарної паузи" ряд обстрілів відбувся у містах Дума, Хараста та Місраба.

Сирійська цивільна оборона, чиї волонтери більш відомі як "білі шоломи", повідомили про загибель однієї людини в Думі. Спостерігачі з Сирійського центру моніторингу запевняють, що цей напад відбувся ще до початку перемир’я.

Нагадаємо, з 27 лютого з 09:00 до 14:00 в Східній Гуті мали розпочатися гуманітарні паузи для виходу мирного населення із зони бойових дій.