У сутичках під Радою постраждали 13 співробітників правоохоронних органів, - МВС

У сутичках під Верховною Радою постраждали 13 співробітників поліції. Уточнену інформацію журналістам озвучив спікер МВС Артем Шевченко, передає "112 Україна".

"Затриманих 9, постраждалих поліцейських – 13. За версією, яку я чув від поліцейських, – все почалося з провокації осіб, тих, які нібито проводили мирний протест, хотіли запалити шини", - пояснив він.

Шевченко додав, що сталися під Радою події вважає провокацією. За його словами, у сутичках брали участь кілька десятків людей.

Говорячи про кількість правоохоронців під будівлею парламенту, спікер МВС відповів: "Стільки, скільки потрібно".

"У нас постійно тут адекватні заходи безпеки... Ми витримуємо нормальний європейський рівень безпеки", - додав він.

Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих правоохоронців. Цю інформацію озвучив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, нардеп Антон Геращенко в ході виступу в парламенті заявляв про двох постраждалих правоохоронців. У той же час, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що серед тих, хто кидав каміння в поліцію і брав участь у заворушеннях були народні депутати.