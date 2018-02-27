Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини своєї кишені
Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

У сутичках під Радою постраждали 13 співробітників правоохоронних органів, - МВС

27 лютого, 2018 - 13:34

У сутичках під Верховною Радою постраждали 13 співробітників поліції. Уточнену інформацію журналістам озвучив спікер МВС Артем Шевченко, передає "112 Україна".

"Затриманих 9, постраждалих поліцейських – 13. За версією, яку я чув від поліцейських, – все почалося з провокації осіб, тих, які нібито проводили мирний протест, хотіли запалити шини", - пояснив він.

Шевченко додав, що сталися під Радою події вважає провокацією. За його словами, у сутичках брали участь кілька десятків людей.

Говорячи про кількість правоохоронців під будівлею парламенту, спікер МВС відповів: "Стільки, скільки потрібно".

"У нас постійно тут адекватні заходи безпеки... Ми витримуємо нормальний європейський рівень безпеки", - додав він.

Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих правоохоронців. Цю інформацію озвучив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, нардеп Антон Геращенко в ході виступу в парламенті заявляв про двох постраждалих правоохоронців. У той же час, перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що серед тих, хто кидав каміння в поліцію і брав участь у заворушеннях були народні депутати.

 

 

Більше новин

До Києва тимчасово заборонений в'їзд великовантажного транспорту через негоду
Винним у сутичках під Радою загрожує до 5 років позбавлення волі
У Києві назвали переможців музичної премії YUNA-2018
Під Радою сталися зіткнення між мітингувальниками та правоохоронцями, є поранені
У Києві затримали кіберзлочинця, якого розшукували в 30 країнах світу
Борг Києва за тепло становить 5,18 млрд грн

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 