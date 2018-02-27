У сирійській Східній Гуті почалося гуманітарне перемир'я

У контрольованій повстанцями Східній Гуті біля сирійської столиці Дамаска у вівторок, 27 лютого, почалося гуманітарне перемир'я. Про це повідомляють спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Там зазначили, що напередодні тривали нальоти авіації та обстріли, інформує Deutsche Welle.

"Зараз у всіх районах Східної Гути настала тиша", - зазначив глава центру Рамі Абдель Рахман.

За місцевим часом припинення вогню триватиме від 9:00 до 14:00, додали в Міністерстві оборони Росії, яке ініціювало такий режим. У цей час діятиме гуманітарний коридор, яким цивільні зможуть залишити місцевість. Такі періоди перемир'я мають стати щоденними.

Раніше Берлін та Париж закликали Кремль чинити тиск на сирійського президента Башара Асада, аби той припинив авіаудари та обстріли розташованого поблизу Дамаска району Східна Гута. Цей підконтрольний опонентам Асада район останнім часом пережив інтенсивні бомбардування з боку сирійської та російської авіації.

За даними правозахисників, жертвами бомб та обстрілів лише за останні дні стали сотні мирних громадян. У Східній Гуті, з усіх боків оточеній урядовими силами та їхніми союзниками, зокрема росіянами, в облозі перебувають до 400 тисяч людей. Міжнародна спільнота, у тому числі США, країни ЄС та ООН, звернулися з вимогою припинити бойові дії в Сирії, допомогти постраждалим та розпочати мирні переговори.