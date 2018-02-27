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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

У ВР представили план порятунку професійно-технічної освіти

27 лютого, 2018 - 20:53
Фото прес-служби Артема Вітка

Народний депутат України, Президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти України (ВАПП) Артем Вітко разом з колегами представили план порятунку галузі професійно-технічної освіти від знищення.

Про це йшлося на брифінгу Артема Вітка у Верховній Раді, який відбувся у вівторок.

«Сьогодні система професійно-технічної освіти зруйнована! Немає того належного фінансування, яке потрібно для розбудови країни.  На сьогоднішній день ми бачимо застарілу матеріально-технічну базу. У той час коли гроші варто вкладати безпосередньо у ПТО, що має надавати дійсно кваліфіковані кадри, які можуть розбудувати нашу країну економічно, ПТНЗ покинуті напризволяще.  На прикладі Львівської області я можу вам сказати, що фінансування на ПТО виділено лише для того, щоб сплачувати комунальні, при цьому відсутня якісна матеріально-технічна база», - заявив Вітко.

Він зазначив, що в Україні немає стратегічного плану розвитку економіки, від якого б профтехосвітяни могли відштовхнутися і підготувати професійні кадри.

«У нашій країні немає стратегічного плану розвитку економіки, від якого б профтехосвітяни могли відштовхнутися і підготувати професійні кадри. Такі випадки приводять до свавілля та економічного занепаду в нашій країні.  Я, разом із колегами, подав законопроект №7268 про повне відновлення державного фінансування системи профтехосвіти, який покликаний забезпечити виживання галузі у перехідний час реформ та дати тверді соціальні гарантії учням та викладачам професійно-технічних закладів», - підкреслив політик.

Джерело: День

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