У ВРУ змінюють правила надання військовим відпусток

Верховна Рада схвалила за основу першому читанні законопроект, яким пропонується не враховувати до терміну відпустки час, який військовослужбовці витрачають на проїзд до місця проведення відпустки та назад.

Відповідний законопроект № 5512 "Про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад)" у першому читанні підтримали 236 депутатів при мінімально необхідній кількості в 226, повідомляє Укрінформ.

"Наприклад, коли військовослужбовець, який виконує завдання у зоні АТО, отримує короткотермінову відпустку на десять діб, йому лише на дорогу додому та повернення до своєї військової частини потрібно від двох до чотирьох діб. Відповідно, відпочиває він лише шість діб. Ми пропонуємо цим законопроектом враховувати час, який відводиться дорогу, щоб він не включався до терміну відпустки", - пояснив народний депутат України Дмитро Тимчук.

Як йдеться в пояснювальній записці, метою законопроекту є забезпечення прав військовослужбовців на відпустки строком, визначеним законодавством, підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, підвищення обороноздатності України.