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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

У ЄП вважають поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою

27 лютого, 2018 - 17:52
Фото Reuters

У Європарламенті вважають неприпустимим за нинішніх умов відновлення співробітництва з російською Державною думою, а також зняття санкцій з РФ.

Про це заявив депутат Європарламенту від Бельгії Марк Демесмакер на слуханнях про факти російської агресії проти України, повідомляє "Укрінформ".

"Нині деякі з моїх колег обмірковують відновлення певного парламентського діалогу з Думою. Я би сказав, що це дуже погана ініціатива", - переконаний європарламентар.

Він також наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії.

У свою чергу, європарламентар від Литви Петрас Ауштрявічус виступив з ініціативою зібрання якнайбільшої кількості підписів громадян під вимогою до європейських політиків не послабляти антиросійські санкції.

Нагадаємо, що Полторак обговорив можливість залучення фінляндських військових до миротворчої місії ООН на Донбасі.

Джерело: Укрінформ

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