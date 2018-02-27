Україна має повернути у бік Будапештського меморандуму, - експерт

Україні конче необхідно відкинути зараз всі спекуляції і повернути в бік Будапештського меморандуму. Треба відкинути всі розмови про те, що цей документ є лише декларацією.

Про це в коментарі «Дню» заявив голова ГО «Сила права» Андрій СЕНЧЕНКО.

«Я переконаний, що нам конче необхідно відкинути зараз всі спекуляції і повернути в бік Будапештського меморандуму. Треба відкинути всі розмови про те, що цей документ є лише декларацією. Ніколи такого не було, щоб нам обіцяли щось більше, ніж те, що прописано в Будапештських документах. Тому, крім прийнятного закону про відновлення суверенітету, потрібно брати до рук згаданий документ Будапештських угод, нагадувати, що ми на вимогу цивілізованого світу віддали третій за величиною ядерний потенціал, а отже, маємо повне право вимагати захисту нашого суверенітету. Опоненти такого сценарію стверджують, що Путін не піде на цей формат. Я скажу, що нас це не повинно хвилювати. Мають зібратися основні гаранти і разом з Україною випрацьовувати заходи з примушування Путіна до миру. У цьому сенсі Будапештський формат унікальний тим, що лише Україна має право формулювати порядок денний, адже свої зобов’язання ми виконали, а інші — ні», - зазначив він.

Він зауважив, що Мінські угоди - це трагедія для України.

«Окремо хочу згадати проблему використання миротворців на сході України. Загроза полягає в тому, що після тривалих балачок з високим ступенем імовірності вся ця ідея виродиться до місії з повного забезпечення виконання Мінських угод. І «крити» нам буде нічим, адже наша країна вустами Президента три роки говорила, що Мінські угоди — це благо і вони безальтернативні. Насправді — це не благо, а трагедія для країни. Тому згаданий закон — не про деокупацію і не про реінтеграцію. Ми маємо прийняти всі заходи з точки зору дипломатичного, юридичного та інформаційного тиску на країну-агресора», - підкреслив експрет.

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