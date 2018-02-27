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Українська кіноакадемія назвала претендентів на кінопремію "Золота Дзиґа"

27 лютого, 2018 - 22:51
Фото: Українська кіноакадемія

Українська кіноакадемія оголосила короткий список фільмів-претендентів на Другу Національну кінопремію "Золота Дзиґа".

Про це повідомляє прес-служба Української кіноакадемії.

Із 59 фільмів довгого списку відбір пройшло 38 стрічок, а саме: 11 повнометражних ігрових, 10 короткометражних ігрових, 9 документальних, 8 анімаційних.

Повнометражний ігровий фільм:

  • Dzidzio Контрабас, режисер Олег Борщевський

  • IZI, режисер Андреа Маньяні

  • "Іній", режисер Шарунас Бартас

  • "Кіборги", режисер Ахтем Сеітаблаєв

  • "Лагідна", режисер Сергій Лозниця

  • "Межа", режисер Петер Беб’як

  • "Припутні", режисер Аркадій Непиталюк

  • "Рівень чорного", режисер Валентин Васянович

  • "Стрімголов", режисер Марина Степанська

  • "Червоний", режисер Заза Буадзе

  • "Чужа молитва", режисер Ахтем Сеітаблаєв

Короткометражний ігровий фільм:

  • "Бузок", режисер Катерина Горностай

  • "Випуск’97", режисер Павло Остріков

  • "Віддалік", Катерина Горностай

  • "Дім", режисер Ірина Цілик

  • "На своїй землі", режисер Олександр Кирієнко

  • "Невидима", режисер Максим Наконечний

  • "Свині", режисер Роман Любий

  • "Солатіум", режисер Христина Тинькевіч

  • "Технічна перерва", Філіп Сотниченко

  • "У полі", режисер Олександр Шкрабак

Документальний повнометражний фільм:

  • "Будинок “Слово", режисер Тарас Томенко

  • "Війна химер", режисер Анастасія Старожицька, Марія Старожицька

  • "Дельта", режисер Олександр Течинський

  • "Діксі Ленд", режисер Роман Бондарчук

  • "Одесити на Донбасі", режисер Олександр Авшаров  

  • "Контури", режисер Валерій Балаян, Олексій Радинський, Олег Чорний

  • "Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть", режисер Тетяна Ходаківська  

  • "Свій голос", Сергій Маслобойщиков

  • "Школа номер 3", Єлізавета Сміт, Георг Жено

Анімаційний фільм:

  • "Елювіум - Регенеративна істота", режисер Стас Сантімов

  • "Лабіринт", режисер Олександр Колодій, Степан Коваль

  • "Подорож", режисер Євгенія Кіракосян

  • "Причинна", режисер Андрій Щербак

  • "Хроніки одного міста", режисер Євген Сивокінь

  • "Чудове чудовисько", режисер Сергій Мельніченко

  • "Я купив велосипед", режисер Микита Лиськов

  • "Я Чайник!", режисер Оксана Карпус

Вже відомо, що ведучими церемонії вручення Другої Національної кінопремії стануть режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв та ведуча Василіса Фролова.

Джерело: День

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