Українська кіноакадемія назвала претендентів на кінопремію "Золота Дзиґа"

Українська кіноакадемія оголосила короткий список фільмів-претендентів на Другу Національну кінопремію "Золота Дзиґа".
Про це повідомляє прес-служба Української кіноакадемії.
Із 59 фільмів довгого списку відбір пройшло 38 стрічок, а саме: 11 повнометражних ігрових, 10 короткометражних ігрових, 9 документальних, 8 анімаційних.
Повнометражний ігровий фільм:
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Dzidzio Контрабас, режисер Олег Борщевський
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IZI, режисер Андреа Маньяні
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"Іній", режисер Шарунас Бартас
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"Кіборги", режисер Ахтем Сеітаблаєв
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"Лагідна", режисер Сергій Лозниця
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"Межа", режисер Петер Беб’як
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"Припутні", режисер Аркадій Непиталюк
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"Рівень чорного", режисер Валентин Васянович
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"Стрімголов", режисер Марина Степанська
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"Червоний", режисер Заза Буадзе
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"Чужа молитва", режисер Ахтем Сеітаблаєв
Короткометражний ігровий фільм:
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"Бузок", режисер Катерина Горностай
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"Випуск’97", режисер Павло Остріков
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"Віддалік", Катерина Горностай
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"Дім", режисер Ірина Цілик
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"На своїй землі", режисер Олександр Кирієнко
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"Невидима", режисер Максим Наконечний
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"Свині", режисер Роман Любий
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"Солатіум", режисер Христина Тинькевіч
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"Технічна перерва", Філіп Сотниченко
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"У полі", режисер Олександр Шкрабак
Документальний повнометражний фільм:
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"Будинок “Слово", режисер Тарас Томенко
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"Війна химер", режисер Анастасія Старожицька, Марія Старожицька
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"Дельта", режисер Олександр Течинський
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"Діксі Ленд", режисер Роман Бондарчук
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"Одесити на Донбасі", режисер Олександр Авшаров
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"Контури", режисер Валерій Балаян, Олексій Радинський, Олег Чорний
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"Манливий, Солодкий, Без Меж або Пісні і Танці про Смерть", режисер Тетяна Ходаківська
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"Свій голос", Сергій Маслобойщиков
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"Школа номер 3", Єлізавета Сміт, Георг Жено
Анімаційний фільм:
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"Елювіум - Регенеративна істота", режисер Стас Сантімов
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"Лабіринт", режисер Олександр Колодій, Степан Коваль
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"Подорож", режисер Євгенія Кіракосян
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"Причинна", режисер Андрій Щербак
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"Хроніки одного міста", режисер Євген Сивокінь
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"Чудове чудовисько", режисер Сергій Мельніченко
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"Я купив велосипед", режисер Микита Лиськов
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"Я Чайник!", режисер Оксана Карпус
Вже відомо, що ведучими церемонії вручення Другої Національної кінопремії стануть режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв та ведуча Василіса Фролова.