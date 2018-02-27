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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

В аеропорту "Одеса" скасували три авіарейси через негоду

27 лютого, 2018 - 14:31

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Міжнародному аеропорту "Одеса" скасовано три авіарейси.

"Скасовано рейс зі Стамбула в 08:55, з Києва (Жуляни) в 11:10, а також не вилетів літак сполученням Одеса - Стамбул ТК466 в 09:50", – йдеться в повідомленні.

Як повідомили напередодні в прес-службі Одеської ОДА, всі медичні заклади регіону перейшли на роботу в посиленому режимі через складні погодні умови. Також через погіршення погоди в дев'яти районах, двох містах та п'яти ОТГ Одеської області призупинено навчальний процес у 337 освітніх установах.

В даний час в Одесі йде сніг при температурі повітря близько 8 градусів нижче нуля. За прогнозом Гідрометцентру, до кінця доби температура може опуститися до 13 градусів морозу. Також повідомлялося, що у зв'язку з погіршенням погодних умов на територію Одеси обмежили в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту.

Джерело: УНН

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