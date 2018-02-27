В Україні зменшується кількість хворих на кір, - МОЗ

В Україні ситуація зі захворюваністю на кір стабілізувалася, за минулий тиждень на кір захворіли на 5% менше людей, ніж попереднього тижня.

Про це повідомив керівник Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Володимир Курпіта, повідомляє УНІАН.

За його словами, за минулий тиждень на кір захворіли 783 людини, це на 5% менше ніж попереднього тижня.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я, за восьмий тиждень 2018 року на кір захворіли 783 людини, з яких 294 дорослих і 489 дітей. Це на 5% менше, ніж попереднього тижня, і ми можемо констатувати, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася. Ми не говоримо про зниження захворюваності, але про стабілізацію процесу", – сказав він.

За даними Курпіти, у 2017 році від ускладнень кору померли 7 людей – 5 дітей і 2 дорослих.