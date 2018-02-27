В Україні знімуть ляльковий мультик "Цирк на дроті"

Держагентство з питань кіно уклало контракт з компанією "Борисфен – С" про надання ляльковому мультфільму "Цирк на дроті" стовідсоткової держпідтримки у сумі 1 млн 609 тис. 483 грн.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Проект цієї картини став одним із переможців десятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером та автором сценарію фільму є Олег Педан. Продюсер – Володимир Слєпцов, художник-постановник – Ігор Котков, кінооператор – Ірина Сергєєва. Планується, що стрічка візьме участь у багатьох міжнародних фестивалях анімаційного кіно", - йдеться у повідомленні.

Фільм - про те, як у дорослому світі іноді трапляються небезпечні, незрозумілі і просто заборонені предмети. Бува, дорослі й самі не можуть пояснити, чому це не можна, а те заборонено. І чомусь саме такі предмети викликають найбільший інтерес у дитини. Але ж у кожної, навіть злої речі є й добра сторона. Особливо коли вона потрапляє в руки наївної, незіпсованої людини – дитини.