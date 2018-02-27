В Ужгороді знову підпалили офіс спілки угорців

В Ужгороді в ніч проти 27 лютого сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією поліції, о 3 годині ранку на лінію "102" надійшло повідомлення про пожежу в офісному приміщенні на Православній набережній в Ужгороді. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.

Місцеве видання Mukachevo.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що вигоріло близько 25 кв. м. приміщення, а пожежі передував вибух біля будівлі КМКС. Ймовірно, це знову був "коктейль Молотова", який жбурнули у вікно.

Нагадаємо, це вже друга спроба підпалу офісу КМКС в Ужгороді. 4 лютого зловмисники теж кинули пляшку у із запальною сумішшю у вікно будівлі. Пізніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що спробу підпалу здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації "Фаланга".