В ЄС хочуть запровадження додаткових санкцій проти влади М'янми

Глави МЗС відомств держав-членів Євросоюзу зажадали від верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерики Могеріні запровадження додаткових санкцій проти влади М'янми. Відповідні пропозиції глави зовнішньополітичних відомств висунули у Брюсселі, пише DW.

"Ці санкції повинні включати в себе не тільки персональні санкції проти військових і політиків, відповідальних за переслідування мусульман рохінджа, але і розширення вже діючого ембарго на постачання в країну озброєнь", - йдеться у повідомленні.

Глави дипломатії країн ЄС засуджують "поширені, систематичні та тяжкі порушення прав людини з боку військових та правоохоронних органів М'янми, які включають в себе вбивства і зґвалтування", - йдеться в спільній заяві.

У той же час міністри засудили і нападу озброєних груп рохінджа.

За різними оцінками, у М'янмі було більше мільйона мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми.

Криза почалася після того, як наприкінці серпня група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн.

Всього з кінця літа 2017 року більш як 620 тис. мусульман-рохінджа тікали від переслідувань у М'янмі до сусідньої країни Бангладеш.