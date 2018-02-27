Вбитий журналіст Ян Кучак розслідував причетність мафії до шахрайств із коштами ЄС

Вбитий в Словаччині журналіст Ян Кучак розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета". Про це розповіла колега Кучака журналіст Том Ніколсон, повідомляє "ЄП" із посиланням на Idnes.cz.

Ніколсон повідомив, що минулого тижня Кучак писав йому про підозри, що, ймовірно, італійська мафія на сході Словаччини займається незаконним одержанням коштів з європейських фондів.

Кучак написав Ніколсону, що справа, ймовірно, пов'язана з калабрійської мафією "Ндрангета". Він вважав, що зловмисники незаконно отримають гроші з європейських фондів нібито на вирощування екологічно чистих рослин, хоча насправді нічого не виробляють.

"Це може бути пов'язано з цією справою, але може бути і щось інше. Коли я побачив згадки прізвищ Кочнеров і Бастернаков, я подумав про те, скільки написано про словацьких гангстерів за останні 25 років. Вони нікого тут не вбивали. В даному випадку незвично, що Ян працював над групою, яка, ймовірно, мала зв'язки з мафіозною групою "Ндрангета", - сказав Ніколсон

Журналіст також стверджує, що ці італійці мають контакти зі словацькими політиками. "Я думаю, що вони поступово налагоджують політичні контакти, знайомства, щоб мати можливість впливати на розподіл європейських фондів при будь-якому уряді", - сказав він.

Чеські ЗМІ після вбивства нагадували, що Кучак в останні тижні регулярно писав про суперечливого підприємця Маріана Кочнерова. Кучак навіть подав проти нього кримінальну скаргу через передбачувані погрози.

Кочнеров в понеділок сказав, що журналістам він не погрожує і не знав про подану проти нього скаргу. Він особисто зустрічався з Кучаком тільки на одній прес-конференції. Він також стверджував, що неодноразово відповідав на його питання по електронній пошті.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста.