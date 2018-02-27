Волинський народний хор підготував нову концертну програму

«Такими ви нас ще не бачили і таких не чули!» - коментує програму Олександр Стадник, художній керівник Волинського академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв. У ній – лише весна і кохання. Програма має назву «Сміються, плачуть солов’ї», і ці поетичні слова Олександра Олеся натякають на зміст пісень. Відкриватимуть концерт піснею «Сміються, плачуть солов’ї», яка, за словами Олександра Стадника, вперше прозвучить у хоровому виконання і в інтерпретації Волинського хору. Серед пісень – дві, музику до яких написав керівник хору. Це «Спади мені дощем на груди» на слова Василя Симоненка та «Ой вечір, вечір» на слова Олени Пчілки.

Звучатимуть пісні, яких шанувальники колективу у його виконанні не чули раніше ніколи або чули дуже рідко. Відбудеться прем’єра пісень «Забудь мене» та «Від саду та до моря». Олександр Стадник каже, що будуть пісні романсового плану, загалом хор хоче представити не сільський, так би мовити, фольклор, а містечковий.

Останнім часом Волинський хор активно гастролює Україною, виступав у Польщі, у січні з аншлагом виступав у Києві.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк