ВР закликала уряд створити Міністерство у справах ветеранів

Верховна Рада України звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос, передає УНН.

ВР постановила "з метою створення ефективної системи соціального захисту ветеранів війни" звернутися до уряду з вимогою створити на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Міністерство України у справах ветеранів.

Нагадаємо, Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд.