Рада збільшила штрафи за незаконний в’їзд до України

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 5442 щодо забезпечення прикордонної безпеки держави. “За” проголосував 251 народний депутат, передає “112 Україна”.

Документ передбачає збільшення штрафів за опір прикордонникам і представникам громадських організацій, які охороняють кордон.

Опір прикордоннику

Зокрема, "злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ під час виконання ним службових обов'язків”, коли він охороняє кордон, буде тягнути за собою штраф 850-1700 грн (наразі - вдесятеро менше). Повторне порушення або групою осіб - 1700 - 5100 грн (наразі - 170-340 грн).

Дія статті розповсюджується також на прикордонників, які несуть службу на КПВВ на лінії розмежування, а також - членів громадського формування, які охороняють держкордон.

В’їзд іноземців до України

Законопроект передбачає підвищення штрафів за порушення правил реєстрації та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства - з 510-850 грн до 1700-5100 грн.

Додається нова стаття - за умисний в’їзд до України іноземцем попри заборону штраф складатиме від 1700 до 5100 грн.

Якщо іноземець спробує перейти кордон поза пунктом пропуску чи за підробленими документами - штраф складатиме від 3400 до 8500 грн (наразі - від 1700 до 3400 грн). Повторне порушення протягом року або групою людей - від 8500-13 600 грн.

Разом з тим, якщо при спробі перетнути держкордон іноземець не порушив Кримінальний кодекс, його мають відправити до країни попереднього перебування, а до України заборонити в'їжджати на 5 років (зараз - від 3 до 5 років).

В’їзд до ОРДЛО чи Криму

Порушення порядку в’їзду до тимчасово окупованих територій - 3400-5100 грн (зараз мінімальний штраф складає 1700 грн). Повторно групою осіб або протягом року - до 8500 грн. Але ці штрафи зможуть накласти тільки протягом трьох місяців з дня виявлення порушення - і не пізніше року із дня вчинення.

Незаконний в’їзд до зони проведення Антитерористичної операції вперше - 510-850 грн, повторно протягом року або групою - 850-1190 грн.

Якщо іноземець із порушеннями намагався потрапити до тимчасово окупованої території/ зони проведення АТО - чи виїхати звідти, йому забороняють в'їзд до України на 3 роки. Порушить цю заборону - ще на 10 років.

Протокол про порушення протягом доби і камера для прикордонника

В Адміністративний кодекс вноситься норма про те, що штраф мають виписати протягом доби після виявлення порушення (наразі немає часових обмежень).

Якщо йдеться про порушення правил перебування іноземця в Україні, умисний в'їзд до держави попри заборону, незаконний в'їзд будь-кого до зони проведення АТО - і людина готова сплатити штраф, не сперечаючись - протокол не складають.

Документ передбачає, що у прикордонників будуть нагрудні відеокамери, як і у представників Нацполіції.

Документ набирає чинності наступного дня після його публікації в офіційному виданні, однак не повністю. Зокрема, тільки через три місяці після цього почнуть штрафувати за незаконний в'їзд до зони проведення АТО.