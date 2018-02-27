Винним у сутичках під Радою загрожує до 5 років позбавлення волі

За фактом сутичок під Верховною Радою, внаслідок яких постраждали правоохоронці, відкрито кримінальне провадження. Винним загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, у потерпілих правоохоронців травми різного ступеню тяжкості. Зокрема, попередньо, лікарі діагностували у них перелом ключиці, щелепи, носа та численні гематоми. Медики надають допомогу постраждалим, а у разі необхідності правоохоронців доставлятимуть у лікарняні заклади.

Правоохоронці продовжують оглядати місце події та встановлюють всіх учасників, причетних до інциденту.

Як відомо, вранці під стінами Верховної Ради сталася сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії, однак учасники акції почали агресивно себе поводити: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців.

За інформацією речника МВС Артема Шевченка, внаслідок сутички постраждало 13 поліцейських, 9 осіб затримано і доставлено до територіального управління поліції.

Керівник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко вважає, що сутичка під ВР не має нічого спільного з політичним протистоянням і це "добре спланована акція".