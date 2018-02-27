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Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

ЄС додатково виділив на боротьбу з міграційною кризою 3,7 млрд євро

27 лютого, 2018 - 14:37
Фото Reuters

Євросоюз схвалив рішення про виділення додатково 3,7 млрд євро на проекти за межами Європейського союзу, спрямовані на боротьбу з міграційною кризою. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Рада дала можливість збільшити обсяги кредитування Європейським інвестиційним банком для проектів поза межами ЄС, що стосуються проблем міграції", - йдеться в повідомленні.

"Загалом ліміт фінансування по гарантії ЄС збільшений на 5,3 млрд євро. З них 3,7 млрд євро призначаються для проектів в державному і приватному секторах, які забезпечують стратегічну відповідь на корінні причини міграції", - повідомляється на сайті.

Як зазначається, 1,4 млрд євро будуть виділені для проектів в державному секторі, а 2,3 млрд євро - на кредитування проектів для приватного сектора.

Джерело: День

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