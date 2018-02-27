За день бойовики 5 разів обстріляли позиції сил АТО

Загалом від початку доби у зоні проведення АТО було зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів.

На луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське. З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. По захисниках Новоолександрівки загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.