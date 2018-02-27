Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до глибини своєї кишені
Євген Чикаленко, український громадський діяч, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист

За день бойовики 5 разів обстріляли позиції сил АТО

27 лютого, 2018 - 19:19
Фото Reuters

Загалом від початку доби у зоні проведення АТО було зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Впродовж сьогоднішнього дня в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів. 

На луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське. З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького. По захисниках Новоолександрівки загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: День

Більше новин

РФ впродовж року втратить світову першість у видобутку нафти, - IEA
Україна має повернути у бік Будапештського меморандуму, - експерт
У ЄП вважають поганою ідеєю відновлення співпраці з Держдумою
Сущенко зустрівся з дружиною й донькою, - адвокат
Конфлікт на сході України є найбільшою проблемою на європейському континенті, - президент Фінляндії
Полторак обговорив можливість залучення фінляндських військових до миротворчої місії ООН на Донбасі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 