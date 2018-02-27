Закон про захист житлових прав дітей-сирот з ОРДЛО опублікували в "Голосі України"

Закон № 2279-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа" опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України". Документ набуде чинності 27 березня поточного року.

Згідно з документом діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила даний закон 8 лютого 2018 року 255 голосами народних депутатів.