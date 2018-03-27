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Бельгія висилає російського дипломата

27 березня, 2018 - 21:50

Уряд Бельгії схвалив рішення вислати з країни одного російського дипломата у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському Солсбері.

Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни повідомляє AFP.

"Бельгія висилає одного російського дипломата у зв'язку з отруєнням шпигуна в Британії", - йдеться в повідомленні.

Джерело: День

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