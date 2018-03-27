Бельгія висилає російського дипломата

27 березня, 2018 - 21:50
Уряд Бельгії схвалив рішення вислати з країни одного російського дипломата у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському Солсбері.
Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни повідомляє AFP.
"Бельгія висилає одного російського дипломата у зв'язку з отруєнням шпигуна в Британії", - йдеться в повідомленні.
#BREAKING Belgium to expel one Russian diplomat over UK spy poisoning, says PM
— AFP news agency (@AFP) 27 марта 2018 г.
Джерело: День