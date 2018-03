Бельгія висилає російського дипломата

Уряд Бельгії схвалив рішення вислати з країни одного російського дипломата у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському Солсбері.

Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни повідомляє AFP.

"Бельгія висилає одного російського дипломата у зв'язку з отруєнням шпигуна в Британії", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING Belgium to expel one Russian diplomat over UK spy poisoning, says PM

