Болгарія відкликає посла країни з РФ для консультацій

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився відкликати посла країни з РФ для консультацій. Про це поінформували в прес-службі уряду Болгарії, повідомляє Укрінформ.

"Голова уряду провів телефонну розмову з Надзвичайним і Повноважним послом Болгарії в РФ Бойко Коцевим. Прем'єр обговорив з послом справу Скрипаля, а також реакцію Росії, ЄС і міжнародної спільноти. За підсумками бесіди прем'єр прийняв рішення відкликати посла в Софію для консультацій", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Болгарії заявили, що поки не прийнято ніякого рішення щодо вислання з країни російських дипломатів.

Як повідомлялося, США, Канада і більше ніж 10 європейських країн оголосили про вислання російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Також 26 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна прийняла рішення вислати 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великій Британії Скрипаля.

В українському МЗС заявили, що російські дипломати, яких мають намір вислати, є представниками спецслужб РФ.