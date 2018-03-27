Cisco і українська Вікіпедія оголосили конкурс матеріалів про інформаційну безпеку

Американська транснаціональна корпорація Cisco спільно з ГО «Вікімедіа Україна» оголошує конкурс «Пишемо про інформаційну безпеку». Про це повідомили у прес-релізі, опублікованному на офіційному сайті організації.

Згідно документу, мета проекту — наповнити Вікіпедію актуальними статтями про технології інформаційної безпеки українською мовою. Конкурс триватиме з 1 по 30 квітня 2018 року. У цей період усі охочі зможуть долучитися до написання, перекладу чи доповнення статей із запропонованого організаторами списку, а також до створення оригінальних матеріалів.

«Сьогодні питання інформаційної безпеки є вкрай важливими для України, особливо з огляду на масштабні кібератаки минулого року та загальну ситуацію у світі. Привертаючи громадську увагу до технологій кібербезпеки, Сisco бажає зробити свій внесок у розвиток цієї сфери в країні. Ми прагнемо, щоб українці краще розумілися на подібних питаннях та вміли захистити себе у цифровому середовищі», — зазначив голова представництва Cisco в Україні та країнах СНД Олег Боднар.

Участь у конкурсі може взяти будь-який зареєстрований користувач Вікіпедії. Для цього потрібно створити або доповнити статтю на сторінці конкурсу. Також протягом усього конкурсного періоду є можливість редагувати свої статті.

Журі, яке складається з ентузіастів української Вікіпедії, перевірятиме конкурсні статті у травні, після чого будуть оголошені переможці. Автори, що зроблять найбільший та найякісніший внесок у розробку та створення контенту щодо інформаційної безпеки, отримають цінні призи від організаторів.