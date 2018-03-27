Цукерберг відмовився коментувати скандал з Facebook у британському парламенті

Керівник компанії Facebook Inc. Марк Цукерберг не відповідатиме на запитання членів комітету британського парламенту щодо витоку даних користувачів соцмережі, повідомляє Reuters.

"Керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг не відповідатиме на запитання представників британського парламенту у справі щодо Facebook-скандалу", - йдеться у повідомленні.

Натомість Цукерберг планує відрядити до комітету з цифрових технологій, культури, спорту та ЗМІ Палати громад Великої Британії директора із технологій Майка Шрупфера або директора відділу продуктів Кріса Кокса.

Зазначається, що комітет, який запросив на слухання Цукерберга, ще не прокоментував рішення керівника американської соцмережі.

Нагадаємо, скандал вибухнув після того, як стало відомо, що британська компанія по аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди для використання в американській виборчій кампанії. Засновник Facebook Inc. Марк Цукерберг визнав, що компанія "припустилася помилки".

Європейський парламент та уряд Німеччини також попросили Цукерберга надати пояснення у зв'язку з ситуацією із зловживанням персональними даними, до яких вдалася компанія Cambridge Analytica.