Дипломатам РФ дали 48 годин, щоб залишити Україну

Тринадцять працівників консульств Росії у чотирьох містах мають залишити Україну протягом 48 годин з моменту отримання відповідної ноти – тобто, з учорашнього дня.

Про це у коментарі УНН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

“Дипломати РФ мають залишити Україну протягом 48 годин з вчорашньої дати, після отримання ноти про оголошення цих осіб персонами „нон грата“. Нота була вручена повіреному, в ній перераховуються всі дипломати і консули, які мають залишити Україну протягом 48 годин”, - сказала вона.

Нагадаємо, 26 березня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати ряд російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у британському Солсбері, де 5 березня був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про вислання російських дипломатів наразі вже оголосили Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія.

Україна також прийняла рішення про видворення 13 російських дипломатів.

Крім того, адміністрація США висилає 48 працівників російського посольства у Вашингтоні, а також 12 росіян, які працювали у Місії РФ при ООН у Нью-Йорку. Буде закрито і консульство РФ у Сіетлі.

Канада також вирішила вислати чотирьох дипломатів РФ.