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Ескалація в АТО: Бойовики 47 разів обстріляли позиції сил ЗСУ

27 березня, 2018 - 08:46
Фото из архива "Дня"

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню здійснивши 47 обстрілів позицій сил АТО. Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів різних типів бойовики неодноразово обстрілювали захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших опорних пунктах у Водяному. Також агресор застосував гранатомети – в районі Шахти Бутівка та Кам’янки, великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків та Верхньоторецького, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Авдіївки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.

У свою чергу, на Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили захисники Луганського і Троїцького. З БМП та кулеметів противник обстріляв наші укріплення під Новгородським, а з стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.

Джерело: День

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