Голова НАЗК Корчак заявила, що планує йти з посади

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що залишить посаду після спливання терміну її повноважень 28 березня. Про це Корчак написала на своїй сторінці у Facebook.

"Всім, кому весь час заважала Корчак, її "неправомірні/неправильні/незаконні/непрофесійні" дії, гаражі, неподання у відставку, принциповість, "зв’язки з Народним фронтом", голос, зовнішність і т. п., хочу повідомити - у середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як Голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі", - йдеться у повідомленні.

Голова НАЗК також висловила сподівання, що на позачерговому засіданні оберуть нового голову агентства.