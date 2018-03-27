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Голови Японії, Китаю і Південної Кореї зустрінуться на самміті у Токіо 9 травня

27 березня, 2018 - 11:19
Фото: KBS

Зустріч глав Республіки Корея, Китаю і Японії відбудеться у Токіо приблизно 9 травня. Про це написали в четвер у японській газеті «Еміурі сімбун» з посиланням на деякі дипломатичні джерела, повідомляє корейське KBS World Radio.

Повідомляється, що остаточно визначити дату зустрічі має голова самміту, тобто уряд Японії.

«Еміурі сімбун» пише, що в рамках тристороннього самміту також можуть пройти окремі південнокорейського-китайські, південнокорейського-японські і китайсько-японські переговори.

"Останній саміт пройшов три роки тому, в листопаді 2015 року в Сеулі, і якщо в травні вдасться провести чергову тристоронню зустріч, то Мун Чже Ін відвідає Японію вперше після вступу в посаду президента Республіки Корея", - повідомила «Еміурі сімбун».

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