Литва оголосила про заборону в'їзду 44 громадянам РФ

Литва оголосила про заборону в'їзду на територію країни 44 громадянам Росії. Про це повідомляє DELFI з посиланням на повідомлення глави МВС Еймутіса Місюнаса.

Глава МВС доповнив литовський список Магнітського 21 прізвищем, наразі у ньому 70 осіб. Ще 23 людини з 26 березня не зможуть в'їжджати до Литви у зв'язку з тим, що представляють загрозу для національної безпеки, підтвердила BNS глава Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

Міністр сказала, що згідно з рекомендацією МЗС і передбаченою законами можливістю, прізвища осіб, які вносяться додатково, публічно оголошуватись не будуть.

Нагадаємо: литовський сейм прийняв "закон Магнітського" в листопаді минулого року. Цей правовий акт отримав свою назву по імені померлого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського. В ньому 49 громадян Росії, яким заборонений в'їзд в Литву з-за порушень прав людини і відмивання грошей.