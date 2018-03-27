Мер Дніпра підписав меморандум з 4 державними банками у межах нової муніципальної програми

Міський голова Дніпра Борис Філатов підписав меморандум з 4 державними банками у межах нової муніципальної програми. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Півтори години тому підписав меморандум з чотирма державними банками - Укргазбанком, ПриватБанком, Ощадбанком, Укрексімбанком”, - йдеться у повідомленні.

Дві нові муніципальні програми, що впроваджуються у Дніпрі, передбачають передбачено часткову компенсацію кредитних коштів, наданих державними банками, за рахунок міського бюджету

Тепер, за словами міського голови, в Дніпрі запрацює програма кредитування домоволодінь, ОСББ та ЖБК, для впровадження енергозберігаючих технологій, а також програма кредитування малого підприємництва.

Він також зазначив, що власники житлових будинків за ці гроші зможуть встановити енергозберігаюче обладнання і таким чином зменшити витрати на комунальні послуги.

“Малий бізнес тепер зможе брати кредити, а місто буде платити відсотки по ньому. В обмін ми хочемо створювати нові робочі місця”, - повідомив Борис Філатов.

Міський голова Дніпра також зауважив, що фінальна версія кредитування буде винесена на квітневу сесію міськради, а перші гроші почнуть видаватися з червня.

Він наголосив, що всі зацікавлені можуть долучитися до обговорення зазначених програм в робочих і депутатських групах.