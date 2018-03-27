Мей анонсувала "довгострокову відповідь" РФ на химатаку в Солсбері

Уряд Британії активно працює із міжнародними партнерами над довгостроковою відповіддю на акт російської агресії у Солсбері.

Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей під час засідання Кабміну, повідомляє Reuters.

"Вчора був важливий момент у нашій відповіді на цей нерозумний акт агресії, але іще багато що належить зробити, оскільки ми працюємо із міжнародними партнерами над довгостроковою відповіддю на виклик, кинутий Росією", - озвучила коментарі Мей її прес-секретар.

Мей також підкреслила, що багато держав-партнерів виступають проти Росії не просто через солідарність, а тому, що вони визнали загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, 26 березня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати ряд російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у британському Солсбері, де 5 березня був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про вислання російських дипломатів наразі вже оголосили Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія.

Україна також прийняла рішення про видворення 13 російських дипломатів.

Крім того, адміністрація США висилає 48 працівників російського посольства у Вашингтоні, а також 12 росіян, які працювали у Місії РФ при ООН у Нью-Йорку. Буде закрито і консульство РФ у Сіетлі.

Канада також вирішила вислати чотирьох дипломатів РФ.