МЗС України: Серед загиблих під час пожежі в Кемерові українців немає

Серед загиблих під час пожежі в російському Кемерові, за попередніми даними, українців не було. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Консул у Новосибірську перевіряє, чи могли бути серед загиблих або потерпілих унаслідок пожежі в Кемерові громадяни України. За останніми даними представника управління МНС у Кемеровській області, українців немає серед загиблих або потерпілих", - заявив він.

Нагадуємо, вчора, 25 березня, в місті Кемерові (Росія) спалахнула пожежа в торгово-розважальному центрі. Повідомляється, що під час пожежі не спрацювала сигналізація, а пожежні виходи було заблоковано. У результаті, за останніми даними, загинули 64 людини, з них 9 - діти.