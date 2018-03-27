На Донеччині створять п’ять нових заказників

У Донецькій області створять п’ять нових природних заказників, їхня загальна площа становить 554,4 га.

Про це повідомили в Департаменті екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

"З метою збереження цінних та типових природних комплексів 26 березня 2018 року головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 385/5-18 "Про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення в Олександрівському районі Донецької області". Загальна площа 5 нових заказників становить 554,4 га", - йдеться в повідомленні.

Ці ландшафтні заказники місцевого значення створять на території Староварварівської сільської ради Олександрівського району: "Очеретине" (158,8 га), "Маячка" (85 га), "Яковлівські соснові насадження" (160,3 га), "Староварварівські соснові насадження" (100,3 га) та "Староварварівський ліс" (50 га).

Природні території включають невеликі фрагменти псамофітного і типового різнотравно-типчаково-ковилового, лучкового і чагарникового степів, а також ділянки з цінними насадженнями лісових культур сосни звичайної та сосни кримської та ділянки байрачного лісу. Рослинність представлена 204 видами.