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НАТО відкликає акредитації у 7 співробітників постпредставництва РФ, - Столтенберг

27 березня, 2018 - 22:08
Фото Reuters

Чисельність постійного представництва Росії при НАТО буде скорочено на 10 осіб.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спеціального брифінгу, передає "112 Україна".

"Сьогодні я скасував згоду НАТО на призначення сім співробітників, акредитованих при постійному представництві РФ при НАТО. Я також відповім відмовою на отриманий запит про акредитацію трьох інших. Рада Північноатлантичного союзу скорочує максимальну кількість співробітників постпредставництва Росії при НАТО на десять чоловік відповідно до моїм рішенням. Це призведе до того, що чисельність співробітників складе двадцять.", - заявив він.

При цьому, зазначив Столтенберг, рішення ні в якому разі не є свідченням зміни політики НАТО щодо РФ. Основні принципи залишаться незмінними.

"НАТО залишається вірним нашій політиці подвійного підходу, що поєднує сильну оборону і відкритість до діалогу, включаючи роботу з підготовки наступного засідання Ради Росія - НАТО", - наголосив генсек.

Нагадаємо, 26 березня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати ряд російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у британському Солсбері, де 5 березня був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про вислання російських дипломатів наразі вже оголосили Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія.

Україна також прийняла рішення про видворення 13 російських дипломатів.

Крім того, адміністрація США висилає 48 працівників російського посольства у Вашингтоні, а також 12 росіян, які працювали у Місії РФ при ООН у Нью-Йорку. Буде закрито і консульство РФ у Сіетлі.

Канада також вирішила вислати чотирьох дипломатів РФ.

Джерело: 112 Україна

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