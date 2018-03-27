Німецький суд залишив під вартою Пучдемона

Німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення про його екстрадицію. Таке рішення ухвалив регіональний суд німецького міста Кіль, передає AFP.

"Пучдемон залишиться під вартою, поки не буде прийнято рішення про процедуру видачі", - заявили в суді на наступний день після арешту політика.

Як повідомлялося, 25 березня німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією. Крім Данії, він відвідав Швейцарію і Фінляндію і збирався повернутися через Німеччину до Бельгії.

Того ж дня (25 березня) в Каталонії з протестами проти арешту екс-прем'єра вийшли понад 55 тис. осіб. Мітингувальники перекрили в Барселоні кілька автомобільних доріг, унаслідок чого утворилися затори. Мітингувальники кидали в правоохоронців димові шашки, запальнички, пляшки і сміттєві баки. Поліція зробила кілька попереджувальних пострілів у повітря, проте протестні настрої в натовпі не вщухали. Все закінчилося сутичками, правоохоронці застосували гумові кийки. Унаслідок зіткнень на демонстраціях, за даними каталонської медичної служби, постраждало понад 100 осіб, із них 23 - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, 23 березня Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього голови женералитата (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які виїхали з Іспанії. Одночасно п'ять каталонських політиків таки були взяті під варту без права на заставу.

Зазначимо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності.

27 жовтня уряд Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. В той ж дня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав до Бельгії разом з п'ятьма членами свого уряду. Влада Бельгії заявила, що Пучдемон може перебувати на території країни, як і будь-який громадянин європейської країни.