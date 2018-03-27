Все можна виправдати високою метою – та тільки не порожнечу душі.
Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

Оман спростив візовий режим з Україною

27 березня, 2018 - 19:45
Фото з архіву "Дня"

Оман спростив візовий режим з Україною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ.

"Українці, які планують поїздку в Оман, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою, скориставшись сервісом на сторінці Королівської поліції султанату Оман www.evisa.rop.gov.om", - йдеться в повідомленні.

Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотографію і копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою. Також при в'їзді на територію Оману потрібно мати підтверджене бронювання готелю і зворотний квиток.

У прес-службі зазначають, що МЗС продовжує вжиття заходів у контексті лібералізації поїздок громадян в іноземні держави, результати подальших кроків будуть доведені до відома громадськості.

Джерело: День

Більше новин

СБУ закрила в'їзд в Україну 23 висланим з Британії росіянам
Трамп обговорив з Меркель "справу Скрипаля"
У Москві сотні людей вийшли вшанувати пам'ять загиблих в Кемерово
РФ зараз втручається у вибори по всій Європі, - США
Мей анонсувала "довгострокову відповідь" РФ на химатаку в Солсбері
За день бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 