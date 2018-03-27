Під час пожежі в російському Кемерові загинула 41 дитина

Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові загинула 41 дитина. Про це свідчать списки загиблих, оприлюднені у створеному родичами жертв трагедії штабі, передає російський "Інтерфакс".

Загалом у списках значаться прізвища 64 загиблих, серед яких 41 неповнолітній.

Члени ініціативної групи родичів, яка проінспектувала кемеровський морг, також підтвердили достовірність офіційних даних про загибель 64 людей під час пожежі в ТРЦ "Зимова вишня".

"Ми оглянули морг, в списку 64 загиблих. Ми оглянули тіла, якщо судити за розмірами, то там близько 20 дорослих, інші діти. Тіла не ховали - ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто в коробках", - сказав один з членів ініціативної групи, виступаючи на мітингу на площі Рад в Кемерові.

Пожежа в торгово-розважальному центрі в Кемерово сталася вдень 25 березня. За даними МНС, займання виникло на четвертому поверсі, де містилися кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов заявив, що хтось з дітей міг підпалити поролоновий наповнювач у батутному басейні. За іншою версією, на четвертому поверсі торгового центру сталося коротке замикання каруселі, а потім вогонь перекинувся на кульки в дитячому басейні. Пізніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що у справі про пожежу в Кемерові затримали п'ять осіб. За останніми даними, в результаті пожежі загинули 64 людини. У Кемеровській області через те, що сталося, оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, у Кемерові на площу, де триває мітинг після пожежі в торговому центрі "Зимова вишня", силовики стягують силу.

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