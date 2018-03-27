Під час самміту ЄС-Туреччина не було досягнуто компромісу, - Туск

Під час саміту ЄС-Туреччина, що відбувся у болгарській Варні у понеділок, 26 березня, сторони не змогли досягти зближення позицій у важливих питаннях, повідомляє DW.

Як наголосив президент Європейської Ради Дональд Туск після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, ЄС і надалі занепокоєний через ситуацію в Туреччині з дотриманням принципів правової держави.

Він розкритикував утримання під вартою в Туреччині громадян ЄС. За словами Туска, також було висловлено занепокоєння щодо військових дій Туреччини в Сирії.

Натомість турецький президент висловив оптимізм, що відносини між Туречиною і ЄС знову можуть покращитися. "Ми сподіваємося, що у відносинах між Туреччиною і Європейським Союзом ми залишили позаду важкі часи", - наголосив Ердоган. Перед початком саміту турецький лідер заявив, що Анкара вважає вступ до Європейського Союзу своєю стратегічною метою.

За даними Єврокомісії, під час саміту учасники мали обговорити питання енергетики та безпеки, біженців і міграції, боротьби з тероризмом, спрощення візового режиму з Анкарою, а також внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині та конфлікти в регіоні.

Нагадаємо, відносини між ЄС і Анкарою ускладнилися після невдалої спроби путчу в Туреччині в липні 2016 року. Після тих подій Анкара звинуватила у спробі перевороту рух проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США. Під приводом боротьби з прихильниками проповідника у Туреччині було звільнено тисячі державних службовців, поліцейських, військових і вчених. Тисячі людей опинилися за ґратами.