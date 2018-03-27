РФ зараз втручається у вибори по всій Європі, - США

Спікер Палати представників США Пол Раян високо оцінив солідарну й узгоджену реакцію західних союзників на хімічну атаку росіян, яку вони влаштували у Британії.

З відповідною заявою він виступив у вівторок в парламенті Чехії, де перебуває з візитом, повідомляє The Washington Post.

"Солідарність на цьому передньому краї свободи важливіша, ніж будь-коли", - заявив Раян під час перебування в нижній палаті парламенту Чехії, коментуючи консолідоване рішення західних країн вислати понад 130 російських дипломатів.

"Важливо, щоб ми діяли в солідарності з нашим союзником, в цьому випадку, з британцями, і засудили таку діяльність Росії", - наголосив Раян.

Крім того, він звинуватив Росію в поширенні дезінформації та причетності до кібератак. Як заявив спікер Палати представників США, Росія зараз "втручається в демократичні вибори по всій Європі, як це було в Сполучених Штатах, ми не можемо, і не будемо терпіти цього".

Нагадаємо, що у Пентагоні готують відповідь на на гіперзвукові ракети РФ та Китаю.