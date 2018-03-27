СБУ закрила в'їзд в Україну 23 висланим з Британії росіянам

Служба безпеки України заборонила в'їзд до України 23 громадянам Росії, яких вислали з Великої Британії у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника Головного розвідувального управління Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

"Служба безпеки України закрила в'їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, які були вислані з Великої Британії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля і його дочки", - сказано в повідомленні.

Так, голова СБУ Василь Грицак зазначив, що їх діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, які визначені Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року , - заохочення дружніх взаємин між державами.

Грицак також підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокаціям, спрямованим на підрив основ міжнародної стабільності і безпеки.

Нагадаємо, що Мей анонсувала "довгострокову відповідь" РФ на химатаку в Солсбері.