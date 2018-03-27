Все можна виправдати високою метою – та тільки не порожнечу душі.
Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

Спостерігачі ОБСЄ створили сторінку України в Instagram

27 березня, 2018 - 12:53
Фото: osce.org

Cпеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні створила сторінку у соціальній мережі Instagram, щоб показати реалії життя на лінії розмежування і на окупованих територіях України, повідомляє СММ ОБСЄ на офіційній сторінці у Twitter.

“Ми долучилися до соціальної мережі Instagram, на якій можна побачити реальність життя в #Україні - на лінії розмежування та деінде в країні - очима спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні”, - йдеться у повідомленні.

The #OSCE SMM launched its #Instagram account, where you can see the reality of life in #Ukraine – on the contact line and elsewhere in the country – through the eyes of the OSCE SMM monitoring officers. Follow us at https://t.co/WwCHR8FmrY pic.twitter.com/VfjFbdclqj

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 27 марта 2018 г.

На сьогодні сторінка має 6 публікацій. На неї підписались 25 людей.

Відзначимо, що перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг проведе прес-брифінг сьогодні в Луганську. Він розповість про нещодавні спостереження Місії, загальну ситуацію з безпекою та її вплив на життя цивільного населення.

Джерело: День

Більше новин

Під час самміту ЄС-Туреччина не було досягнуто компромісу, - Туск
Німецький суд залишив під вартою Пучдемона
Литва оголосила про заборону в'їзду 44 громадянам РФ
В Іспанії затримали українця, який очолював кіберзлочинний синдикат
18 країн заявили про видворення дипломатів Росії, - Мей
Вчені Німеччини створили сонцезахисні окуляри на сонячних батареях

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 