Спостерігачі ОБСЄ створили сторінку України в Instagram

Cпеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні створила сторінку у соціальній мережі Instagram, щоб показати реалії життя на лінії розмежування і на окупованих територіях України, повідомляє СММ ОБСЄ на офіційній сторінці у Twitter.

“Ми долучилися до соціальної мережі Instagram, на якій можна побачити реальність життя в #Україні - на лінії розмежування та деінде в країні - очима спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні”, - йдеться у повідомленні.

The #OSCE SMM launched its #Instagram account, where you can see the reality of life in #Ukraine – on the contact line and elsewhere in the country – through the eyes of the OSCE SMM monitoring officers. Follow us at https://t.co/WwCHR8FmrY pic.twitter.com/VfjFbdclqj