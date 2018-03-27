Спостерігачі ОБСЄ створили сторінку України в Instagram

Cпеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні створила сторінку у соціальній мережі Instagram, щоб показати реалії життя на лінії розмежування і на окупованих територіях України, повідомляє СММ ОБСЄ на офіційній сторінці у Twitter.

“Ми долучилися до соціальної мережі Instagram, на якій можна побачити реальність життя в #Україні - на лінії розмежування та деінде в країні - очима спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні”, - йдеться у повідомленні.

The #OSCE SMM launched its #Instagram account, where you can see the reality of life in #Ukraine – on the contact line and elsewhere in the country – through the eyes of the OSCE SMM monitoring officers. Follow us at https://t.co/WwCHR8FmrY pic.twitter.com/VfjFbdclqj

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 27 марта 2018 г.

На сьогодні сторінка має 6 публікацій. На неї підписались 25 людей.

Відзначимо, що перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг проведе прес-брифінг сьогодні в Луганську. Він розповість про нещодавні спостереження Місії, загальну ситуацію з безпекою та її вплив на життя цивільного населення.