Справу Савченко передадуть в суд через два-три місяці, - Луценко

Справу народного депутата Надії Савченко, підозрюваної у плануванні держперевороту в Україні та терористичного акту в урядовому кварталі, передадуть в суд через два-три місяці. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі одного з телеканалів.

"Слідчий каже в два, максимум в три місяці завершити слідчі дії й передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес", - сказав він.

Нагадаємо, що Шевченківський райсуд Києва 23 березня обрав нардепу Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці (до 20 травня 2018 року) без права внесення застави.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Савченко оголосила голодування, тобто з 23 березня. За два дні її адвокати повідомили, що вона вже схудла.

Надію Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе. Також генпрокурор повідомив, що Савченко з Рубаном збиралися обстріляти кортеж президента Петра Порошенка з гвинтівки "Топаз", яку виробили в "ДНР".

А її нібито спільника, главу "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, було затримано 8 березня на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Наступного дня київський суд заарештував його на 60 діб без права внесення застави.