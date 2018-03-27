Суд визнав правомірність перевірок ВПО за місцем проживання

Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання протиправною та скасування постанови уряду про порядок призначення соціальних виплат вимушеним переселенцям і контролю за проведенням соціальних виплат за місцем їх фактичного проживання, передає «Інтерфакс-Україна».

«Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 грудня 2017 року скасувати і прийняти по справі нову постанову такого змісту: позовні вимоги Богучарській Тетяни Василівни до Кабінету міністрів України про визнання протиправною та скасування постанови №365 від 8 червня 2016 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" залишити без задоволення», - йдеться у постанові суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, постановою Окружного адмінсуду Києва від 14 грудня 2017 року позовні вимоги щодо скасування даної постанови були задоволені. Після чого Кабмін подав апеляцію на дане рішення.

У ході судового розгляду колегія суддів Київського апеляційного адмінсуду заявила, що вважає постанову Кабміну №365 виданим на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, обґрунтовано, справедливо, добросовісно, ​​розумно з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації, пропорційно і з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів осіб.

Також наголошується, що суд першої інстанції не навів в судовому рішенні доводів, які б підтверджували факт порушення постановою прав і охоронюваних законом інтересів позивача.

У зв'язку з чим, апеляційна скарга Кабміну підлягає задоволенню, а постанова Окружного адмінсуду м. Києва - скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.