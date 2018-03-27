Сущенко провину не визнав у повному обсязі, - адвокат

Московський міський суд оголосив перерву у розгляді справи щодо громадянина України Романа Сущенка, який незаконно утримується на території Російської Федерації, до 28 березня. Під час сьогоднішнього судового засідання Сущенко своєї провини не визнав. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

"Роман Сущенко провину не визнав в повному обсязі", - написав він.

"Оголошено перерву в процесі Романа Сущенка до завтра, 28 березня, до 10:30", - написав він.

За словами адвоката, судовий процес проходить у закритому від слухачів режимі.

Як повідомив Марк Фейгін, суд над Сущенком може закінчитися в травні 2018 року винесенням вироку. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Вже визначено, що суд триватиме весь квітень і закінчиться, мабуть, десь у травні винесенням вироку. Попередньо ось так, з того графіка, який я почув. Перспектива подальшого обміну після суду, так би мовити, на помилування: я бачу, що переговори тривають, і за різними ознаками, які більше схожі на мою інтуїцію, але мені здається, що перспектива дуже хороша", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, в кінці січня 2018 року Московський суд продовжив арешт Сущенкові до 30 березня.

ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка в кінці вересня 2016 р. Його звинуватили в шпигунстві. Адвокат заявляв, що Сущенку загрожують 20-річним тюремним терміном у разі невизнання ним вини. Україна неодноразово зверталася до РФ з вимогою негайно звільнити журналіста.