Трамп обговорив з Меркель "справу Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорив "справу Скрипаля".

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Обидва лідери позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав-членів Європейського союзу в частині висилки офіцерів російської розвідки в знак солідарності з Великою Британією.

Також темами розмови стало єдність НАТО, Північна Корея та протидія Китаю в галузі торгівлі.

"Президент Дональд Трамп поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити спільні дії між Сполученими Штатами та Німеччиною з новим урядом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 країн-членів Євросоюзу вирішили вислати ряд російських дипломатів у відповідь на застосування Росією бойової хімічної речовини у британському Солсбері, де 5 березня був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про вислання російських дипломатів наразі вже оголосили Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія.

Україна також прийняла рішення про видворення 13 російських дипломатів.

Крім того, адміністрація США висилає 48 працівників російського посольства у Вашингтоні, а також 12 росіян, які працювали у Місії РФ при ООН у Нью-Йорку. Буде закрито і консульство РФ у Сіетлі.

Канада також вирішила вислати чотирьох дипломатів РФ.