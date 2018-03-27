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У Брюсселі таксисти заблокували вулиці у знак протесту проти Uber

27 березня, 2018 - 16:30
Фото Reuters

У столиці Бельгії водії таксі заблокували основні транспортні шляхи, вимагаючи заборонити сервіс Uber.

Також серед головних вимог таксистів – відставка міністра транспорту Брюссельського столичного регіону, повідомляє Укрінформ.

Водії традиційних служб таксі заблокували своїми автомобілями основні транспортні шляхи та розв’язки у бельгійській столиці, включаючи тунелі, основні вулиці у центральній частині міста, зокрема й біля керівних інституцій Євросоюзу.

Заблокована також дорога у напрямку до брюссельського національного аеропорту.

Таксисти вимагають від влади Брюсселя забезпечити соціальні гарантії, які мають тенденцію до зниження через конкуренцію з боку дешевого сервісу перевезень Uber.

За такого конкурентного середовища ціни на послуги таксі у Брюсселі дещо впали, проти чого виступають традиційні таксисти.

Через страйк, який триватиме упродовж усієї середи, у місті ускладнено рух транспорту та утворилися численні затори.

 

Джерело: Укрінформ

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