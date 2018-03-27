У Брюсселі таксисти заблокували вулиці у знак протесту проти Uber

У столиці Бельгії водії таксі заблокували основні транспортні шляхи, вимагаючи заборонити сервіс Uber.

Також серед головних вимог таксистів – відставка міністра транспорту Брюссельського столичного регіону, повідомляє Укрінформ.

Водії традиційних служб таксі заблокували своїми автомобілями основні транспортні шляхи та розв’язки у бельгійській столиці, включаючи тунелі, основні вулиці у центральній частині міста, зокрема й біля керівних інституцій Євросоюзу.

Заблокована також дорога у напрямку до брюссельського національного аеропорту.

Таксисти вимагають від влади Брюсселя забезпечити соціальні гарантії, які мають тенденцію до зниження через конкуренцію з боку дешевого сервісу перевезень Uber.

За такого конкурентного середовища ціни на послуги таксі у Брюсселі дещо впали, проти чого виступають традиційні таксисти.

Через страйк, який триватиме упродовж усієї середи, у місті ускладнено рух транспорту та утворилися численні затори.