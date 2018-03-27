У Грузії знайшли руїни невідомого стародавнього монастиря

Руїни невідомого до сьогоднішнього дня монастирського комплексу виявлені у грузинському регіоні Квемо Картлі.

Як повідомляє Національне агентство з питань охорони культурної спадщини Грузії, руїни виявлені у гірській місцевості неподалік від розташованого у Тетрицкаройському муніципалітеті Фітаретського монастиря, передає "Монастирський вісник".

Відкриття було зроблено випадково – руїни помітили в лісі співробітники однієї з гірничодобувних компаній у ході геолого-пошукових робіт. Для вивчення об'єкта на місце була надіслана спеціальна група, до якої були включені мистецтвознавці, історики, архітектори та інші фахівці.

Повідомляється, що відомості про цей монастирі не вдалося знайти у жодному з існуючих історичних та наукових джерел. При цьому в агентстві відзначають, що про цей об'єкт нічого не знають і місцеві жителі, з якими були проведені бесіди. «Фахівці припускають, що одій із будівель на території монастиря була зальна церква VIII–IX століть», – заявляють в агентстві.

Національне агентство з питань охорони культурної спадщини Грузії відзначає, що вже розпочато процедури, необхідні для присвоєння виявленому об'єкту статусу нерухомої пам'ятки культурної спадщини, а також планується розпочати детальне дослідження об'єкта, включаючи археологічні роботи.