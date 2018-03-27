У Канаді легалізували медичний героїн та метадон

Канада вирішила суттєво полегшити доступ населення до рецептурного героїну та метадону.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Канади, передає Укрінформ.

«Уряд Канади прибирає бар’єри для доступу до діацетилморфіну (рецептурного героїну) та метадону для лікування наркотичної залежності. Ці зміни дозволять канадцям отримати більший доступ до різноманітних варіантів лікування», - йдеться у заяві МОЗу.

Відтепер учасники програм замісної терапії зможуть отримувати рецептурний героїн поза лікувальними закладами, «таким чином отримавши змогу балансувати свої щоденні обов'язки та лікування».

Стосовно метадону, то тепер лікарям, які виписують його, не доведеться щораз звертатися до уряду за спеціальним дозволом.

За словами міністра охорони здоров'я Канади Жінет Петіпа Тейлор, від вжиття підробних наркотиків у Канаді щорічно вмирає кілька тисяч осіб.

«Лише у 2016-му було зафіксовано більше 2900 смертей, а прогнози на 2017-й вказують, що їх кількість може зрости до 4 тис.», - сказала Петіпа Тейлор.

Вона висловила сподівання, що оголошені законодавчі зміни дозволять зробити рецептурний героїн та метадон стандартними засобами лікування опіоїдної наркозалежності.

«Не варто засуджувати людей із залежностями від прийому різних речовин, натомість слід дати їм можливість отримати необхідну допомогу саме тоді, коли потрібно», - підсумувала міністр.