У Кемерові люди вимагають відставки влади, силовики стягують додаткові сили ОМОНу на мітинг

У Кемерові на площу, де триває мітинг після пожежі в торговому центрі "Зимова вишня", силовики стягують силу. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Згідно з інформацією, до площі під'їхало шість автозаків зі співробітниками ОМОНу, п'ять автомобілів швидкої допомоги.

Учасники мітингу неодноразово вимагали відставки губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва.

Нагадаємо, що сьогодні вранці жителі Кемерова вийшли на мітинг з вимогою розкрити правдиві дані про загиблих унаслідок пожежі. Повідомлялося, що учасники не вірять офіційним даним влади, також вони зазначають, що до гасіння пожежі було залучено недостатню кількість рятувальників.

У місто прибув і Володимир Путін, який серед причин події назвав недбалість і нехлюйство.

ТЦ "Зимова вишня" в Кемероі загорівся 25 березня. За останніми даними, в пожежі загинуло 64 людини. МЗС України повідомило, що українських громадян серед потерпілих немає.

Після події було затримано 5 осіб, зокрема орендаря приміщення, в якому, імовірно, знаходився епіцентр займання; керівника керуючої компанії, яка обслуговувала цей торговий центр. Нещодавно затримали й охоронця ТЦ, який, імовірно, відключив систему оповіщення пожежі.

Серед причин події називається несправна електропроводка. Також є версія, що пожежа могла трапиться з вини підлітків.

Нагадаємо, серед загиблих під час пожежі в російському Кемерові, за попередніми даними, українців не було.